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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو دمياط»: زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في الفترة الحالية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:32 م
المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة
أسماء إبراهيم
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قال المهندس أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إن مصانع المنطقة شهدت حالة من الركود في الإنتاج خلال الأشهر الماضية بسبب التداعيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد.

وأضاف "حفيلة" لـ"الدستور"، أن الأيام الجارية تشهد حالة من الارتفاع في الطاقة الإنتاجية للمصانع، مؤكدًا أن المصانع ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية وخطة التعايش التي وضعتها الحكومة للتصدي للفيروس.

وأشار إلى أن صناعة الأثاث من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنها بدأت الآن في الانتعاش مقارنة بالأشهر الماضية.


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