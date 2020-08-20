تعافي 12 مريضا من كورونا بالمنوفية

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تسجيل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد بمستشفيات المحافظة خلال 24 ساعة الأخيرة.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن عددا من المصابين تحسنت حالتهم الصحية وخرجوا من مستشفيات العزل الصحي وخضعوا للعزل المنزلي، وفق توجيهات وزارة الصحة وإشراف إدارة الطب الوقائي.وتشهد مستشفيات الباجور النموذجي وتلا المركزي، وحميات شبين الكوم، اتخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين، فيما توقع مصدر طبي تسجيلها صفر إصابات خلال أيام.