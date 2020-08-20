درة تهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقدمة التهنئة للمسلمين بالعام الهجري الجديد.وعلقت درة على الصورة قائلة: "كل عام وأنتم بخير وفي صحة وسلم وسلام ومحبة وأمان".وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، تأليف يحيى فكري، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل، وغيرهم.