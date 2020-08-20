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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 1500 جنيه للعاملين في الجامعات لتحسين أحوالهم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:22 م
جريدة الدستور
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عقد مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس.

وذكر بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد اهتمامه الشديد بجميع العاملين في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه يبذل أقصى ما لديه لتوفير الراحة والاستقرار المادي لجميع العاملين، وأن الصندوق يسعى لزيادة موارده من أجل توفير مبالغ مالية تسمح بالصرف بشكل مستمر.

وأضاف الوزير أن الصندوق ملك لجميع العاملين، فهو قائم بهدف خدمة جميع الأجيال ولهذا يجب العمل بمبدأ استمرار موارد الصندوق، وأنه يجب الاعتماد على المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من الجامعات ثم استثمارها لزيادتها.

من جانبه، أشاد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالجامعات التي تقوم بالتوريد للصندوق بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه من المقرر زيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة.

ووافق المجلس على صرف مبلغ 1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك.

واستمع الوزير إلى مقترحات وآراء أعضاء مجلس الصندوق لزيادة موارد صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، كما اتفق أعضاء المجلس على عقد الاجتماعات بشكل دوري.

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