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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة 37 تعديًا على أملاك الدولة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:29 م
إزالة تعديا
إزالة تعديا
أسوان_إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالاستمرار في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لمختلف أشكال التعدي من خلال الحملات المكبرة من أجل التصدي الحازم مع أي حالات تعد جديدة أولًا بأول، موضحًا أنه يتوازى مع ذلك التنسيق الكامل بين المحليات ومديرية الأمن لتوحيد الجهود وتحقيق أكبر قدر ممكن من أعمال الإزالة لاستعادة حق الشعب في أراضيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يساهم بشكل مباشر في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع دون أي استثناءات.

َجاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها كل الأجهزة التنفيذية والأمنية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لتعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 400 متر مربع بقرية "الكاجوج" التابعة لمركز كوم أمبو، كما تم أيضًا تنظيم حملة مكبرة بنطاق قرية أبو الريش التابعة لمركز أسوان استمرت على مدار يومين، أسفرت عن تنفيذ 36 قرار إزالة بإجمالي مساحة 13 ألفا و365 مترا مربعا.

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