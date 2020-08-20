لبنان يطلق «الهيئة المدنية الوطنية» لإعادة إعمار بيروت

أعلن لبنان اليوم الخميس إطلاق "الهيئة المدنية الوطنية" لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في بيروت جراء انفجار الرابع من أغسطس الجاري.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن ذلك جاء اليوم في مؤتمر صحفي من أمام تمثال المغترب على مدخل مرفأ بيروت الشمالي، لافتة إلى أن الهيئة تجمع نقابات المحامين والمهندسين والمقاولين والصناعيين من أجل التنسيق بينها وبين المجتمع المدني والجهات الرسمية والجهات المانحة للمساهمة وتنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت وإعادة إعمار مناطقها المنكوبة.ولفتت الوكالة إلى أن الهيئة ستقوم باستقبال المساعدات وتوزيعها بشفافية وفعالية سواء كانت هذه المساعدات عينية أو مالية من داخل لبنان أو من خارجه، مشيرة إلى أنه سيتم بداية من الإثنين المقبل تجهيز غرفة عمليات ميدانية ستبدأ بتلقي الاتصالات وستكون جاهزة للإجابة على أي طلب.