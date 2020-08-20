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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خالد الطوخى يهنئ العالم العربى والإسلامى بالعام الهجرى الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:23 م
خالد الطوخى
خالد الطوخى
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وجه خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تهنئة لجموع الشعب المصرى وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد، مشيرًا إلى أنه دعا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة على الجميع، وأن يعم السلام كل أرجاء الأرض.

وقال الطوخى فى هذه التهنئة إنه على الرغم من أن الاحتفال بالعام الهجرى الجديد يأتى فى ظل ظروف استثنائية فإنه سيظل يحمل فى قلوب المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها مكانة خاصة لما تمثله هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من معاني سامية فى العطاء والفداء والإخلاص من أجل نشر الدعوة الإسلامية.

وبهذه المناسبة وجه خالد الطوخى تهنئة أيضًا إلى أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بداية من رئيس الجامعة مرورًا بعمداء الكليات والوكلاء والأساتذة والإداريين وصولًا إلى طلاب الجامعة الذين حثهم على بذل أقصى درجات التركيز فى العام الدراسى الجديد الذى بات على الأبواب والذى يأتى هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا التي غيرت الكثير من المفاهيم فى شتى مجالات الحياة وفي مقدمتها مجال التعليم على وجه الخصوص.

وقال الطوخى فى ختام تهنئته إن أفضل وسيلة للاحتفال بالعام الهجرى الجديد هو أن نحيي بداخلنا المبادئ الإنسانية النبيلة التى يحضنا عليها الدين الإسلامى الحنيف وأن نتأسى بالرسول الكريم فى تعاملاتنا اليومية وأن نجعل دستورنا فى الحياة هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

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