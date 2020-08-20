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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

118 ألف طالب يتقدمون لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:20 م
السيد عطا
السيد عطا
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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن هناك 118 ألف طالب وطالبة تقدموا حتى الآن لاختبارات القدرات على موقع مكتب التنسيق للعام الجامعي الجديد (2020-2021).

وأضاف عطا، اليوم الخميس، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول، وذلك على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg".

وكانت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة قد بدأت في 8 أغسطس الجاري وتستمر حتى اليوم في كليات الإعلام - الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - الفنون التطبيقية - التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان- التربية الفنية جامعة المنيا- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس- التربية بالسويس جامعة السويس)- التربية النوعية (الشعبة الفنية- الشعبة الموسيقية)- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر– منية النصر).

كذلك كليات (التربية الرياضية - التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

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