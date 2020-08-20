رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت يرحب بعودة العمل بفرع جامعة القاهرة بالخرطوم ويعلن آلية الدراسة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:20 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
طباعة
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن ترحيبه بعودة الدراسة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم في العاصمة السودانية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للسودان الشقيق، وما تم تأكيده في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مشيرًا إلى أن الجامعة دائمًا وأبدًا تضع إمكانياتها في خدمة أبناء الدول الشقيقة وخاصة السودان التي تربطها بمصر علاقات أخوة تاريخية.

وقال الخشت، اليوم الخميس، إن هناك لجنة عليا بإشراف مباشر منه تعمل الآن على الانتهاء من الاستعداد والخطط اللازمة لتشغيل الفرع بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار رئيس مجلس الوزراء، ويتم التنسيق الكامل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بهذا الشأن حتى يسير الأمر على أفضل صورة في ظل توجهات الدولة المصرية.

وأوضح أن الجامعة تتخذ الآن عدة خطوات مهمة لعودة الفرع، وأنه جارٍ الآن إجراء الدراسات اللازمة والتجهيزات الإدارية والتكنولوجية، بحيث يعود الفرع على أحدث مستوى، وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة من التنسيق الكامل مع الجانب السوداني، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه حتى الآن ستتركز الدراسة في الفرع على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة بالفعل وهي الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، لتخريج كوادر سودانية في هذه المجالات يكون لهم دور في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات هي البداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.

ونوه الخشت إلى أن مصر أنشأت فرع جامعة القاهرة في الخرطوم في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصري والسوداني، وقد لعب دورًا مهما في إعداد الكوادر السودانية المؤهلة في العديد من المجالات، والتي تتولى العديد من المناصب المهمة الآن، إلى جانب دوره في دعم العلاقات بين الشعبين وتقوية العلاقات والروابط بين البلدين.

يذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان بعد تولي الرئيس السابق البشير، إلا أنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا بالحرم الجامعي في مصر لاستقبال الطلاب السودانيين.

ويبلغ عدد الطلاب بالفرع العامل بالحرم الجامعي في الوقت الحالي 1030 طالبًا وطالبة موزعين على كليات الفرع الأربع: الآداب والتجارة والحقوق والعلوم، ينتمون لدولتي الجمهورية السودانية ودولة جنوب السودان.

موضوعات متعلقة

شهداء الواجب.. وفاة ضابط وأمين شرطة وإصابة مجند أثناء تأدية عملهم

تحقيقات تفحم أسرة 5 أفراد فى حريق «شقة دار السلام»: الأم حامل فى توأم

«الراقصة الطائرة».. الأمن يكشف لغز فيديو الفتاة المعلقة من شعرها

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»

جلال الشرقاوي يختتم «اضحك فكر اعرف» على يوتيوب.. اليوم

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوي بمعرض «إيف»

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»