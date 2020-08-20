الخشت يرحب بعودة العمل بفرع جامعة القاهرة بالخرطوم ويعلن آلية الدراسة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن ترحيبه بعودة الدراسة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم في العاصمة السودانية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للسودان الشقيق، وما تم تأكيده في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مشيرًا إلى أن الجامعة دائمًا وأبدًا تضع إمكانياتها في خدمة أبناء الدول الشقيقة وخاصة السودان التي تربطها بمصر علاقات أخوة تاريخية.وقال الخشت، اليوم الخميس، إن هناك لجنة عليا بإشراف مباشر منه تعمل الآن على الانتهاء من الاستعداد والخطط اللازمة لتشغيل الفرع بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار رئيس مجلس الوزراء، ويتم التنسيق الكامل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بهذا الشأن حتى يسير الأمر على أفضل صورة في ظل توجهات الدولة المصرية.وأوضح أن الجامعة تتخذ الآن عدة خطوات مهمة لعودة الفرع، وأنه جارٍ الآن إجراء الدراسات اللازمة والتجهيزات الإدارية والتكنولوجية، بحيث يعود الفرع على أحدث مستوى، وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة من التنسيق الكامل مع الجانب السوداني، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه حتى الآن ستتركز الدراسة في الفرع على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة بالفعل وهي الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، لتخريج كوادر سودانية في هذه المجالات يكون لهم دور في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات هي البداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.ونوه الخشت إلى أن مصر أنشأت فرع جامعة القاهرة في الخرطوم في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصري والسوداني، وقد لعب دورًا مهما في إعداد الكوادر السودانية المؤهلة في العديد من المجالات، والتي تتولى العديد من المناصب المهمة الآن، إلى جانب دوره في دعم العلاقات بين الشعبين وتقوية العلاقات والروابط بين البلدين.يذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان بعد تولي الرئيس السابق البشير، إلا أنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا بالحرم الجامعي في مصر لاستقبال الطلاب السودانيين.ويبلغ عدد الطلاب بالفرع العامل بالحرم الجامعي في الوقت الحالي 1030 طالبًا وطالبة موزعين على كليات الفرع الأربع: الآداب والتجارة والحقوق والعلوم، ينتمون لدولتي الجمهورية السودانية ودولة جنوب السودان.