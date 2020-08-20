«صناعة النواب»: السيسي أحدث نهضة شاملة في تسليح الجيش المصري

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقائد القوات البحرية، ورئيس مجلس إدارة شركة «لورسن» الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، مشيرًا إلى أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قواعد بحرية مصرية قوية والاستعانة بالخبرات الألمانية المختلفة في بناء السفن، ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية بجودة عالية.ولفت عامر، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي أحدث نهضة شاملة في الأسلحة المستخدمة، ووجه بعقد صفقات مختلفة لتقوية الجيش المصري وتدعيمه بكافة الأسلحة والمعدات التي تجعله دائمًا على أتم الاستعداد للدفاع عن الدولة المصرية، والتصدي لأي اعتداء في ظل مواجهة الدولة لعدة تحديات خارجية.وأضاف عضو مجلس النواب أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو تدعيم الجيش المصري، وتقوية البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، وذلك لبحث أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصةً ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية فى تلك المجالات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة.