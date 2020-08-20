تجديد حبس المتهمين بالتنمر على شاب من ذوى الهمم بإمبابة

جددت محكمة شمال الجيزة حبس المتهمين بالتنمر على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وترويعه عن طريق استخدام كلب ملك أحدهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من ذوي الهمم يتم التنمر به وترويعه عن طريق بعض الأشخاص باستخدام كلب ملك أحدهما، وقد أثار مقطع الفيديو حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن وراء الواقعة "حلاق" و"عاطل"، من جيران الضحية، وأنهما قاما بالتنمر على المجني عليه، وتصويره في مقطع فيديو وعرضه على صفحات التواصل الاجتماعي لزيادة عدد المشاهدات.وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما والكلب الذى ظهر فى الفيديو.وتحفظت القوات على المتهمين الاثنين وهما "شاب عاطل وحلاق"، بعد أن اتهمتهما أسرة المجني عليه بالتنمر، وتمت إحالتهما لجهات التحقيق التى باشرت التحقيقات وأمرت النيابة العامة بحبسهما.