رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتنمر على شاب من ذوى الهمم بإمبابة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:25 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
ندى حمدي
طباعة
جددت محكمة شمال الجيزة حبس المتهمين بالتنمر على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وترويعه عن طريق استخدام كلب ملك أحدهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من ذوي الهمم يتم التنمر به وترويعه عن طريق بعض الأشخاص باستخدام كلب ملك أحدهما، وقد أثار مقطع الفيديو حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن وراء الواقعة "حلاق" و"عاطل"، من جيران الضحية، وأنهما قاما بالتنمر على المجني عليه، وتصويره في مقطع فيديو وعرضه على صفحات التواصل الاجتماعي لزيادة عدد المشاهدات.

وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما والكلب الذى ظهر فى الفيديو.

وتحفظت القوات على المتهمين الاثنين وهما "شاب عاطل وحلاق"، بعد أن اتهمتهما أسرة المجني عليه بالتنمر، وتمت إحالتهما لجهات التحقيق التى باشرت التحقيقات وأمرت النيابة العامة بحبسهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

شهداء الواجب.. وفاة ضابط وأمين شرطة وإصابة مجند أثناء تأدية عملهم

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»

جلال الشرقاوي يختتم «اضحك فكر اعرف» على يوتيوب.. اليوم

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوي بمعرض «إيف»

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»