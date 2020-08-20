الإسكندرية تشارك في ورشة عمل دولية حول آليات التعافي من تبعات كورونا

شاركت محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، في ورشة عمل دولية من خلال تطبيق زووم حول آليات التعافي الاقتصادي من تبعات فيروس كورونا المستجد، وتعد تلك الورشة أولى خطوات المشروع المشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي تشارك فيه الإسكندرية ممثلة عن جمهورية مصر العربية.وخلال الورشة، تم عرض كافة الإجراءات المتخذة منذ بداية الجائحة، وأكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاع الصحي والقطاعات الخدمية والاقتصادية بالمحافظة، كما شملت ورشة العمل الدولية عدة عروض تم تقديمها من مدن دولية أخرى كالبرازيل وبيرو وغانا.