رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تشارك في ورشة عمل دولية حول آليات التعافي من تبعات كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:32 م
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
هبه عويضه
طباعة
شاركت محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، في ورشة عمل دولية من خلال تطبيق زووم حول آليات التعافي الاقتصادي من تبعات فيروس كورونا المستجد، وتعد تلك الورشة أولى خطوات المشروع المشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي تشارك فيه الإسكندرية ممثلة عن جمهورية مصر العربية.

وخلال الورشة، تم عرض كافة الإجراءات المتخذة منذ بداية الجائحة، وأكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاع الصحي والقطاعات الخدمية والاقتصادية بالمحافظة، كما شملت ورشة العمل الدولية عدة عروض تم تقديمها من مدن دولية أخرى كالبرازيل وبيرو وغانا.

موضوعات متعلقة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«جردها من ملابسها».. مقتل زوجة على يد زوجها بالدقهلية

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»

جلال الشرقاوي يختتم «اضحك فكر اعرف» على يوتيوب.. اليوم

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوي بمعرض «إيف»

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»