موعد انتهاء تصوير «قوت قلوب»

يواصل فريق عمل مسلسل "قوت قلوب"، والذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي بمشاركة نخبة من الفنانين، تصوير باقي مشاهد العمل.وقال الفنان سامي مغاوري، لـ"الدستور"، إنه وفريق العمل يواصلون التصوير على قدم وساق بقيادة المخرج مجدي أبوعميرة، ومن المقرر الانتهاء من كافة المشاهد خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى حوالي أسبوعين، على أن يتم عرضه مطلع شهر سبتمبر المقبل وتحديدًا يوم 5 من الشهر نفسه.وتظهر ماجدة زكي، خلال أحداث المسلسل، بدور مُعلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، ما يتسبب في وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشاكل بسبب تصرفات والدته المحرجة."قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبوعميرة.