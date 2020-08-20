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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فى أول يومين.. 360 ألف جنيه إيرادات «توأم روحى» لـ حسن الرداد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:12 م
توأم روحي
توأم روحي
محمد قدري
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حقق الفنان حسن الرداد إيرادات جيدة خلال أول يومين من عرض فيلمه الجديد «توأم روحي» حيث تم طرحه في السينمات مساء الثلاثاء، وأقيم العرض الخاص للفيلم أمس بإحدى السينمات الكبرى بحضور أبطال الفيلم أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

وحقق "توأم روحي" أمس 277 ألفًا، بينما حقق خلال أول أيام عرضه 83 ألف جنيه، لتصبح إيرادات الفيلم الكلية خلال يومين 360 ألف جنيه ليدخل في المنافسة مع فيلم "الغسالة" الذي طرح بالسينمات منذ عيد الأضحى الماضي.

ويعد الفيلم هو أول تعاون يجمع المنتج أحمد السبكي والفنانة عائشة بن أحمد، بينما يعد تعاونًا جديدًا في سلسلة من الأعمال التي جمعت بين الفنان حسن الرداد والمنتج أحمد السبكي.

فيلم "توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

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