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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تتطلع لشراء 225 مليون جرعة من لقاح كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:37 م
جرعة من لقاح كورونا
جرعة من لقاح كورونا
وكالات
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قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إنها اختتمت مع شركة "كيورفاك" العملاقة للأدوية، "محادثات تمهيدية" لاحتمال شراء لقاحها الخاص بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وفي حال تم توقيع عقد بين الطرفين، فإن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سوف تشتري 225 مليون جرعة من اللقاح من شركة الأدوية الألمانية، بالنيابة عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إن المفوضية مازالت في محادثات مع العديد من صانعي اللقاح، مضيفة أن: "كل جولة من المحادثات التي نختتمها مع شركة لصناعة الأدوية، تجعلنا أقرب للتغلب على هذا الفيروس".

وكان الاتحاد الأوروبي توصل في وقت سابق إلى اتفاق مماثل مع شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، بهدف الحصول على 300 مليون جرعة.

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