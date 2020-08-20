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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قراصنة أتراك يخترقون مواقع إلكترونية للجيش اليونانى

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:10 م
قراصنة أتراك
قراصنة أتراك
آية حسني
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أعلنت وسائل إعلام يونانية، الخميس، قيام قراصنة "هاكرز" أتراك باختراق مواقع للجيش اليوناني، وفقًا لقناة العربية، وكان قراصنة أتراك قد نفذوا هجومًا إلكترونيًا، الثلاثاء الماضي، على موقع إقليم مقدونيا الشرقية، وتراقيا اليونانية.

ووفقًا لقناة "ميغا" التليفزيونية اليونانية، نشر على الموقع الإلكتروني صورة لسفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس"، وهي تجري مسوحات في المنطقة المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط، مرفقة برسالة: "لدينا جيش يحب الموت والاستشهاد بقدر ما تحبون الوطن الأزرق".

كما اقتحم "الهاكرز" الموقع الإلكتروني لمستشفى التدريب العسكري العام رقم 424، حيث نشروا أيضًا صورة سفينة الأبحاث التركية "أوروك ريس"، وقبل بضعة أيام اخترق قراصنة أتراك الموقع الرسمي لوزارة العمل اليونانية.

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