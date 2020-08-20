مصدر بالتعليم يوضح حقيقة عودة سؤال القصة في نظام الثانوية الجديد

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة عودة سؤال القصة بمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بالنظام الجديد، كما كان في القديم، وكذلك سؤال النحو تراكمي.وأكد المصدر، أنه لا نية لعودة سؤال القصة باللغة العربية، حرفيًا في النظام الجديد، مضيفا: «مش هنجيب أسئلة فيها تسميع للأحداث».وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن فرع القصة سيتم تدريسه للاستفادة منه في سؤال التعبير أو أسئلة متحررة كنوع من الانعكاس للمادة التي تم تدريسها وليس كما كانت في النظام القديم، قائلًا «يجب قراءة القصة قراءة واعية وليس حفظا»، مؤكدا أن سؤال النحو مازال قيد الدراسة.وأكد المصدر، أنه في سؤال التعبير بمادة اللغة العربية، إذا اقتبس الطالب جزءًا من أي مكان، سيتم معرفته، ولكن يمكن أن يستشهد أو يأخذ فقرة من أحد المواقع تكون في حدود سطرين من 25 سطرًا، ولكن إذا كانت فقرة كاملة أو فقرتين تعني أن الطالب لم يكتب بنفسه، مشددًا على أن الهدف اختبار الطالب على قدرته على التعبير وليس قدرة غيره.