نائب «CIT» عن أزمة فودافون: قطاع الاتصالات مستهدف وشبكاتنا مؤمنة

كشف الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاتصالات، عن أن قطاع الاتصالات المحلي شهد نموًا كبيرًت في الخدمات الرقمية وحقق جذبًا كبيرًا للشركات العالمية، مؤكدًا أن سوق الاتصالات المصري أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وقال الليثي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك استهدافًا من الجماعات التخريبية والهاكرز لمصر بعد تحقيق نجاحات كبير في جميع القطاعات، سواء بنشر شائعات مضللة عن القطاع الحكومي أو استهدف الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي.وأوضح نائب رئيس الغرفة، أن قطاع الاتصالات استطاع تحقيق نمو ثاب تراوح بين 15.2- 16.6% سنويًا على مدار آخر 3 سنوات، ورغم تضرر الاقتصاديات العالمية إلا أن سوق الاتصالات المصري حافظ على نشاطه وحقق نموًا متواصلًا، ما أدى إلى ترصد بعض الجهات المعادية لمصر لنشر بيانات مغلوطة عن القطاع، سواء حول فرض ضريبة على المستخدمين أو تسريب بيانات داخل أكبر شركة محمول في مصر.وتابع الليثي، أن شركات المحمول تخصص ميزانيات ضخمة لقطاع تأمين البيانات والتي تمثل إدارة متخصصة في كل شركة، مؤكدًا على صعوبة أي اختراق لقاعدة بيانات العملاء كما تردد عن تسريب بيانات 12 مليون عميل لشركة فودافون مصر مؤخرًا.وقال نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الاتصالات أمنت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونجحت في حماية أمن مصر القومي منذ نشأتها، مثمنًا موقف الدولة من إنشاء مجموعة من مراكز البيانات "الداتا سنتر" وتأمينها في عدد من الأماكن لحماية بيانات المواطنين، موضحًا أن مصر أصبحت بالفعل دولة رقمية حديثة ولديها القدرة على مواجهة حروب الجيل الرابع والحروب الإلكترونية.وأوضح الليثي، أن شركات المحمول تتبع جميعًا المعايير العالمية والدولية في تأمين البيانات، وتقوم الشركات بتحديث أنظمتها بشكل مستمر واستخدام تطبيقات مؤمنة، مؤكدًا على أن مجموعة فوادفون العالمية تطبق معايير موحدة على جميع الأسواق، وتأمين بيانات العملاء في مصر مثل إنجلترا وفرنسا.ونفت شركة فودافون مصر، اليوم، ما تردد على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي زعمت تسريب بعض بيانات العملاء، واصفة الأمر بالتشهير ضد الشركة من خلال بيانات ومعلومات مضللة بغرض الشهرة وزيادة المتابعين، مشيرة إلى أنها ستقوم بالاحتفاظ بحقوقها القانونية ومقاضاة أصحاب هذه الصفحات، وتم تقديم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام بخصوص هذا الأمر.