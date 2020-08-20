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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:05 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة قد بدأت في تجهيز الفصول الفارغة داخل المدارس المصرية اليابانية حتى يتم توزيع كثافة الفصل على باقي الفصول المتبقية بحيث يكون في الفصل الواحد أقل من 25 طالبًا بدلًا من 36، وذلك قبل العام الدراسي الجديد فى ظل أزمة كورونا.

وأضافت المصادر لـ«الدستور» أنه يوجد اتجاه بارز هذه الأيام تناقشه وزارة التربية والتعليم لتقسيم الأسبوع الدراسي ثلاثة أيام لبعض الطلاب وثلاثة أيام للبعض الآخر، على غرار ما يحدث في الجامعات.

وأكدت المصادر أن الوزارة خصصت لجنة لوضع المقترحات ودراستها قبل إعلانها في أول سبتمبر المقبل قبل بدء العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته في 17 أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر إن هذه الاقتراحات بهدف تقليل التكدس فى الفصول، وصولًا إلى المقترح الرئيسى الممثل فى الاعتماد بشكل أكبر على الدراسة عن بُعد «أونلاين».

ويتضمن ذلك المقترح الرئيسى، الذي لا يزال محل بحث في الوزارة، ذهاب تلاميذ الـ«KG» والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي للمدارس بشكل يومى، لاحتياج هذه المرحلة العمرية للاحتكاك المباشر مع المدرسين، وذهاب تلاميذ الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى إلى المدارس ٥ أيام في الأسبوع، أما طلبة الإعدادي والثانوي فسيذهبون يومين فقط، مع الاعتماد بقية أيام الأسبوع على الدراسة «أونلاين»، وذلك بالتزامن مع وعد حل مشكلة التكدس بإنشاء آلاف الفصول الجديدة، منها ١٠ آلاف فصل يُعلن الانتهاء منها خلال أيام.

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