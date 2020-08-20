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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ1.7 مليار جنيه.. تنفيذ 12.2 ألف مشروع للشباب ضمن «مشروعك» بالشرقية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:01 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ ١٢ ألف و٢٥٠ مشروعا، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و٧٢٧ مليون و٩٥ ألف جنيه، لتوفر ٤٢ ألف ٤٠٣ فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا).

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاءوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٢٦٠ مشروعا بقيمة ٢٥٠ مليونا و٢٩٦ ألفا و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بـ ٥٧٣ مشروعا بقيمة ٢٢٢ مليونا و٨٣٣ ألفا و٢٥٠ جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بـ ١٦٠٥ مشاريع بقيمة ٢٠٦ ملايين و٣٨٢ ألفا و٦٥ جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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