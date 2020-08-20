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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. المشيشى يعلن تشكيل حكومة إنقاذ تونس فى ظل حرب مع «النهضة»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:03 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
آية حسني
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يعلن رئيس الوزراء المكلف في تونس هشام المشيشي، اليوم الخميس، عن تشكيل الحكومة المنتظر إخراجها البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ولا سيما تزيدها تجاذبات وانقسامات سياسية، فيما يحيط بهذا التشكيل غموض حول ملامحها وشكلها وتساؤلات حول مدى قدرة "المشيشي" في فرض توجّهه القاضي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلّة بعيدة عن سلطة الأحزاب.

ومن المفترض انتهاء الآجال الدستورية للإعلان عن تشكيلة الحكومة المنتظرة يوم الثلاثاء القادم 25 أغسطس، وعلى الرغم من ذلك قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في تصريحات صحفية: إن رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي سيعلن اليوم عن هوية فريقه الوزاري، وفقًا لموقع "العربية نت".

ومن المتوقع الإبقاء على بعض وزراء حكومة السابق إلياس الفخفاخ، من بينهم وزير الدفاع عماد الحزقي، ووزير المالية نزار يعيش، وكذلك وزير السياحة محمد علي التومي، ووزيرة العدل ثريا الجريبي.

وعلى وقع هذا الغموض، يواصل المشيشي لقاءاته مع الفاعلين السياسيين في البلاد، دون أن يوضح ما إذا كان سيعمل على إرضاء بعض الأحزاب السياسية لضمان نيل حكومته ثقة البرلمان أو سيمضي في توجهه نحو استبعادها والاستغناء عنها، ويضعها أمام خيارين، إما المصادقة على الحكومة في البرلمان ومنحها الثقة أو إسقاطها والمرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وفق ما ينص عليه الدستور.

ورغم الغالبية الحزبية المعارضة لحكومة كفاءات مستقلّة، توسعت دائرة الداعمين لهذا الخيار خلال الأيام الماضية، بعد أن التحقت 4 كتل برلمانية بكتلة الحزب الدستوري الحر الذي كان من أول الأطراف السياسية الذي أعلن عن تبنيه فكرة تشكيل كفاءات مستقلة تمامًا عن الأحزاب، وهي كتل "الإصلاح" (16 نائبًا)، والكتلة الوطنية (11 نائبًا)، وكتلة "تحيا تونس" (16 نائبًا) و"المستقبل" (9 نواب).

في المقابل، لا تزال حكومة تكنوقراط مرفوضة من حركة "النهضة" (54 نائبًا من أصل 217) وحزب "قلب تونس" (27 نائبًا)، و"التيار الديمقراطي" (22 نائبًا)، و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبًا)، وحركة "الشعب" (15 نائبًا).

وخلافًا لحركة النهضة التي تمارس ضغوطًا متزايدة لدفع المشيشي إلى القبول بحكومة حزبية وتشريكها فيها رغم دعوات استبعادها على خلفية فشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011، تبدو مواقف باقي الكتل المعارضة أكثر ليونة، خاصة "قلب تونس" الذي اعتبر أن حكومة كفاءات مستقلة لن تكون في صدام مع الأحزاب وكذلك "حركة الشعب" التي تنتظر الإعلان عن التشكيلة لتحديد موقفها.

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