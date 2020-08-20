إزالة 638 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى سوهاج (صور)

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 638 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال 42 يوما، ضمن الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الماضي، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.وكشف "الفقي"، عن أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات أسفرت عن إزالة 415 حالة تعد على أراضي مباني بمساحة 39 ألفا و838 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 223 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 310 أفدنة و11 قيراطا و15 سهما.