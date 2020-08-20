خبير: النزهات النهرية بديل الرحلات البحرية بأوروبا بسبب كورونا

كشف الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية، عن أن هناك انحسارًا في الطلب على الرحلات البحرية في أوروبا، بسبب ظهور حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» الأولى، ورغبة الركاب في رحلات بديلة يكون لديهم الإمكانية في الخروج سريعًا، والعودة إلى المنزل في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تجنب ركوب الطائرات ورغبتهم في السفر بالسيارات أو القطارات في الوقت الحالي.وأشار المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية إلى أن هذا أدى إلى انتعاش الطلب على الرحلات النهرية في أوروبا نظرا لخط سير تلك السفن النهرية القريب من الشاطئ، والذي يجعل النزلاء في إحساس بالأمان في حالة وجود طوارئ.وأضاف "البطوطي"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن البواخر النهرية عادت للإبحار مرة أخرى في أوروبا منذ يونيو الماضي، وانتعشت الرحلات النهرية بشكل ملحوظ خاصة في أنهار الراين، والدانوب، ودورو، والسين.ونشرت مجلة "fvw" الشهيرة، وهي من أوسع المجلات انتشارًا وقراءة في الوسط السياحي، آراء أصحاب شركات الرحلات النهرية المعروفين في أوروبا، والذين قالوا إنهم مرتاحون وراضون عن حجم الحجوزات وانتعاش الطلب في الوقت الراهن.