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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11.2 طن مسلى صناعى مجهولة المصدر بالشرقية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:04 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبحوزته (11،220 طن مسلي صناعي – زيت طعام بدون مستندات دالة على مصدرها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق)، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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