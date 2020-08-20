محافظ أسيوط: خطة لترشيد الإنفاق بتطوير شامل للحملات الميكانيكية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها تمهيدًا لتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحملات الميكانيكية وجميع الوحدات المحلية، لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات، وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.وتفقد سعد، وفق بيان، أقسام الحملة الميكانيكية والمعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، كما التقى العاملين بالحملة من سائقين ومشرفين ومسؤولي صيانة للمركبات.وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي تمتلكها المحافظة في كافة المراكز وتجهيزها لأي طارئ قد يحدث في أي وقت وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملات الميكانيكية ومشروعات الوحدات على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي ومتطلبات التحسين والتطوير لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات حفاظًا على المال العام، مشددًا على ضرورة أن يشمل الحصر حالة جميع المعدات من لوادر وسيارات وقلابات وغيرها، بالإضافة إلى حصر خطوط السير وساعات العمل والتشغيل الفعلية لكل معدة وعدد السائقين العاملين عليها والأعمال المنفذة فعليًا لضمان تشغيلها بالكفاءة المطلوبة على مستوى الخدمات والمرافق وتوفير خدمة أفضل يشعر بها المواطن واستثمار الدعم والاعتمادات التي توفرها الدولة الاستغلال الأمثل.