ضبط 3731 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة الواقية للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة.أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3731 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.