عمرو وهبة «كوميدي» في مسلسل شيماء سيف الجديد

بدأ الفنان الشاب عمرو وهبة، تصوير دوره في مسلسله الجديد "بالقوة"، وهو اسم مبدأي سيتغير خلال الفترة القادمة، ويشارك فيه مع الفنانة شيماء سيف، في بطولتها المطلقة الأولى، استعدادا لعرضه خلال الموسم الشتوي القادم.ويقدم "وهبة" دورا كوميديا في المسلسل من خلال دور "فانتازي" جديد عليه في قالب كوميدي للمرة الأولى.وكان طاقم العمل قد أجل التصوير أكثر من مرة، لكنه عاد ليبدأ التصوير نظرا لارتباط طاقم العمل بمشروعات ثانية يسعون للحاق بها خاصة أعمال الموسم الرمضاني.المسلسل الجديد وضع له اسم مبدأي وهو "بالقوة"، لكنه سيتغير خلال الفترة القادمة، وهو من بطولته شيماء سيف، دلال عبد العزيز، هشام جمال، عمرو وهبة وليلى أحمد زاهر وعدد من ضيوف الشرف.