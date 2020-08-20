أكاديمي صومالي يكشف لـ«الدستور» عوامل التفجيرات في مقديشو

قال إبراهيم عبدالقادر، رئيس مركز الكتاب للبحوث والدراسات بالصومال، إن العوامل التي تقف خلف تفجيرات العاصمة الصومالية مقديشو، تختلف باختلاف الجهة التي تقف خلفها وأجندتها السياسية، فضلا عن الظروف الأمنية المتدهورة بسبب ضعف الحكومة وتواضع قدراتها الأمنية في معالجة أمن العاصمة.وأضاف عبدالقادر لـ"الدستور"، أنه غالبا ما تتبنى حركة "الشباب" المتطرفة التفجيرات التي تقع في مقديشو، عبر بياناتها الصادرة عن دوائرها الإعلامية، في إطار مواجهتها مع الحكومة، بينما تنفي علاقتها ببعض التفجيرات التي تخلّف الكثير من الضحايا المدنيين، ما يعني احتمالية وجود جهات أخرى مضطلعة بتنفيذ العمليات التفجيرية، وفيما يشبه تأكيدا على ذلك وجهت وكالة الاستخبارات الصومالية قبل شهور أصابع الاتهام في تفجير "أفغوي" لدولة أجنبية لم تصرّح باسمها.وتابع: "تلك المعطيات تجعل من الصعب معرفة الدوافع الحقيقية للتفجيرات في مقديشو، ولكن المؤكد أنها جميعا تشكل عقبة في طريق الاستقرار".وأكد عبدالقادر، أنه بشكل عام تشهد مقديشو تحسّنا أمنيا ملحوظا، وارتفاعا في معدلات النمو في كافة القطاعات.