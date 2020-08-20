رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يستبعد الإغلاق رغم زيادة إصابات كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:51 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إغلاق في البلاد في ظل زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا.

وسجلت فرنسا أمس الأربعاء 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية بالبلاد خلال ثلاثة أشهر.

وقال ماكرون، الذي يستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء محادثات في وقت لاحق اليوم الخميس، في حوار مع مجلة "باريس ماتش" الفرنسية: "لا يمكننا إغلاق البلاد نظرا لأن الضرر المباشر للإغلاق ضخم".

ويتعين ارتداء الكمامات الآن في الأماكن الخارجية المكتظة في باريس ومرسيليا، وسوف تفرض تولوز ارتداء الكمامات اعتبارا من غد الجمعة، 21 أغسطس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وهي أول مدينة فرنسية كبيرة تتخذ هذه الخطوة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تروج للمثلية الجنسية.. طلب بحجب قنوات beIn فى مصر

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

تروج للمثلية الجنسية.. طلب بحجب قنوات beIn فى مصر

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»

في ذكرى ميلاده.. ماذا قال محمد حسين هيكل عن الفنون؟

من الخميس للسبت.. 9 عروض لـ«البيت الفني» بالقاهرة والإسكندرية

حفل للإنشاد الدينى يحييه محمود التهامى بـ«الصيف الدولى»