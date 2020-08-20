ماكرون يستبعد الإغلاق رغم زيادة إصابات كورونا

استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إغلاق في البلاد في ظل زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا.وسجلت فرنسا أمس الأربعاء 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية بالبلاد خلال ثلاثة أشهر.وقال ماكرون، الذي يستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء محادثات في وقت لاحق اليوم الخميس، في حوار مع مجلة "باريس ماتش" الفرنسية: "لا يمكننا إغلاق البلاد نظرا لأن الضرر المباشر للإغلاق ضخم".ويتعين ارتداء الكمامات الآن في الأماكن الخارجية المكتظة في باريس ومرسيليا، وسوف تفرض تولوز ارتداء الكمامات اعتبارا من غد الجمعة، 21 أغسطس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وهي أول مدينة فرنسية كبيرة تتخذ هذه الخطوة.