تحقيقات تفحم أسرة 5 أفراد في حريق «شقة دار السلام»: الأم حامل في توأم

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، برئاسة المستشار شريف وجيه، اليوم الخميس، بدفن 5 جثث من أسرة واحدة تفحموا في حريق شقتهم في عزبة خيرالله بدار السلام.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق الشقة وتبين من المعاينة المبدأية أن الحريق بسبب ماس كهربائي شب في أسلاك الشقة وامتد لمحتويتها فأتى عليها ولم يستطع سكانها الفرار ولقوا مصرعهم بداخلها.كما تبين من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية أو وجود عمد أو قصد من الحريق ولكنه بسبب حدوث ماس كهربائي وتطاير الشرر على محتويات الشقة.وجاءت مناظرة النيابة للجثث عن أنها لخمسة أفراد الزوج والزوجة وثلاثة بنات أعمارهن من 9 حتى 14 عامًا، وتبين أن الزوجة كانت حاملافي توأم، وتبين تفحم الجثث بالكامل ولكن سبب الوفاة هو اختناقهم أولا ثم وفاتهم فتفحمت الجثث عقب الوفاة، حيث أن الحريق شب ليلا وكانت الأسرة في ثبات ونوم ولم يشعروا بالحريق حتى اختنقوا.واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أنهم تفاجئوا فجرا بحدوث حريق هائل في شقة سكنية دون استغاثات من أحد فحاولوا إطفاء النار واتصلوا بالحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء واثنتين من سيارات الإسعاف ولكنها أخرجت الأسرة متوفاة.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة عليه وإخماده.بالفحص تبين مصرع أسرة كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي أصدرت قراراتها السابقة.