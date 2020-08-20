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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وضع حجر أساس تجديد محطة «صرف القوصية» بـ40 مليون جنيه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:47 م
محطة صرف القوصية
محطة صرف القوصية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بوضع حجر أساس أعمال إحلال وتجديد محطتي رفع صرف صحي القوصية (1) والقوصية (2) ضمن خطة المحافظة للنهوض بمحطات الرفع والمعالجة بمشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، لرفع كفائتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والمرافق تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".

ووضع المحافظ حجر أساس أعمال الإحلال والتجديد للمحطتين والتي تم تخصيص مبلغ (40 مليون جنيه) من ضمن الخطة المالية السنوية للشركة الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطات والمعدات والمحابس والشبكات وجميع الأصول الثابتة التي تمتلكها الشركة للحفاظ على معدلات الأداء المتميز على المدى البعيد كما تفقد أقسام المحطتين والمواقع التي ستشهد أعمال التطوير كما التقى العاملين بالمحطتين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لنهو الأعمال في مواعيدها.

وشدد المحافظ على مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني مع تكثيف المتابعة المستمرة للأعمال واستلام كل مرحلة وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية التي تم وضعها مشيدًا بمجهودات شركة المياه في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للأصول الثابتة للشركة وبخاصة محطات الرفع والمعالجة معلنًا تقديم كافة سبل الدعم لنهو تلك الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين إلى أن الأعمال التي سيتم تنفيذها بمحطتي رفع صرف صحي القوصية تشمل إحلال وتجديد 6 طلمبات رئيسية بعمود كردان لأخرى تبريد ذاتي غاطسة هذا بالإضافة إلى تغير لوحة الكهرباء بالكامل لخفض الجهد الكهربي وشراء 4 محولات كهرباء، وتنفيذ الأعمال الميدانية بالمحطة والتي شملت (تجميل الموقع العام، أعمال الدهانات، أعمال الإنارة، ترميم السور).
محطة صرف القوصية
محطة صرف القوصية
وضع حجر أساس تجديد محطة «صرف القوصية» بـ40 مليون جنيه
وضع حجر أساس تجديد محطة «صرف القوصية» بـ40 مليون جنيه
محطة صرف القوصية
محطة صرف القوصية
وضع حجر أساس تجديد محطة «صرف القوصية» بـ40 مليون جنيه
وضع حجر أساس تجديد محطة «صرف القوصية» بـ40 مليون جنيه

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