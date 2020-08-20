«بعد واقعة الحلاق».. عقوبة إهانة ذوي الاحتياجات الخاصة

تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر والاعتداء بالضرب من قبل حلاق وصديقه داخل صالون الحلاقة الخاص بالمتهم الأول، بالإضافة إلى تخويفه بكلب شرس في إمبابة، وأثارت تلك الواقعة جدلًا خلال الفترة الأخيرة.وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس شخصين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.وقال أيمن محفوظ، المحامي، في تصريحاته لـ«الدستور» إن عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتيجات الخاصة وفقًا للقانون رقم 10 لسنه 2018 بشأن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه لكل من تعرض للذوي الهمم من أصحاب الإعاقات سواء كان بتعريض الضحية للخطر أو التعذيب أو الضرب أو أي انتهاك جسدي أو نفسي للضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة.وتابع: «وجاء في نص المادة 66 والتي تنص على "أن يُعاقب كل من عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».