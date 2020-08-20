أول صورة لنجوم «القاهرة كابول» من الكواليس

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب أول صورة من كواليس مسلسل "القاهرة كابول" مع خالد الصاوي، والمقرر عرضه في رمضان 2021.واستأنف صناع المسلسل تصوير العمل اليوم في الديكور الرئيسي له في ستوديو النحاس بعد فترة توقف بسبب كورونا، حيث تم تأجيل عرض المسلسل من الموسم الرمضانى الماضي.ويعكف المخرج حسام علي حاليًا على الانتهاء من بناء بعض الديكورات الخاصة بالمسلسل، حيث يرغب في الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية للعمل وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، على أن يتم تحديد موعد لسفر أسرة المسلسل للخارج لتصوير المشاهد الخارجية فور عودة حركة الطيران لطبيعتها.المسلسل بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ومن تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن انتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2021.