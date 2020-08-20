محافظ الإسكندرية يناقش تنفيذ مشروع مترو «أبو قير- برج العرب»

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعا، لمناقشة الإجراءات التنسيقية وآلية وخطة العمل التي تتم بالتنسيق مع وزارة النقل، بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعي مترو عالي الكثافة من أبو قير حتى برج العرب على مرحلتين، ومشروع تطوير خط ترام الرمل.جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح إمام سكرتير عام المحافظة، ومسئولي الهيئة القومية للأنفاق واستشاري المشروع وكافة الجهات المعنية.وأكد المحافظ أن مشروعي مترو الإسكندرية عالي الكثافة بمرحلتيه وتطوير ترام الرمل يعدان أحد أهم المحاور الرئيسية للمخطط العام لمنظومة النقل الجماعي بالمدينة.وأشار إلى أهمية هذه المشروعات ومردودها على المواطن السكندري، في ظل السعي لخلق منظومة متكاملة للنقل الجماعي للحد من التكدس المروري بالمحافظة، لوسائل نقل سريعة تناسب القيمة التاريخية للإسكندرية.