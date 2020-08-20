خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»

نظم مكتب القاهرة الكبرى، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية لمناقشة مجلة "تقديرات مصرية" أمس الأربعاء، بمقر المكتبة بالزمالك، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، وأقيمت الندوة في الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة.و تحدث في الندوة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والسياسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي، مدير تحرير مجلة تقديرات مصرية، والدكتور جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمجلة، والدكتورة غادة البهي، مدير وحدة الأمن السيبراني بالمجلة، والدكتورة دلال محمود، مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع بالمركز المصرى للفكر والسياسات الاستراتيجية، وأدار الندوة ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.فى البداية رحب ياسر عثمان، بالحضور، وقال إن مجلة "تقديرات مصرية" تعنى بالشأن المصري وهذا سبب اختيار مكتبة القاهرة الكبرى لتتشرف باستضافة هذا الحدث لأن المعلومات الدورية تكون أكثر حداثة من الموجودة في الكتب، ووجه الشكر إلى الدكتور خالد عكاشة والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المسؤول عن هذا الإصدار القيم والأساتذة الأجلاء قامت هذه المجلة على أكتافهم، مضيفا أن وأضاف أن الدكتور "عكاشة" له مؤلفات عديدة منها سيناء أرض المقدس والمحرم وأمراء الدم وصناعة الإرهاب وغيرها من المؤلفات القيمة الهامة.و تحدث الدكتور خالد حنفي عن هوية المجلة وأنها نصف شهرية مبرزا مميزاتها، وكيف يستطيع القائمين عليها فى اسبوعين تحليل القضايا المهمة، وسط حالة من الارتباك بسبب كثرة الآراء والتحليلات المختلفة، وقال إن المجلة سهلة القراءة، لأنها تستهدف فى البداية سؤال محدد، ووضع مؤشرات تجيب على السؤال تدرجا إلى قضايا السياسة وقضايا متنوعة، واخيرا فكرة بعنوان كيف يفكر العالم.من جانبه أوضح الدكتور جمال عبد الجواد، مدى تخوفهم فى البداية من فكرة الطباعة الورقية، خاصة ونحن فى 2020 وازدياد التطور التكنولوجى والمواقع الالكترونية، وقال بالرغم من ذلك ونحن فى العدد الثامن أستطيع القول بأن الصحف والمجلات الورقية مازالت موجودة وتنافس بشدة، وتطرق إلى البدايات وكم الاسئلة التى كان تدور في أذهانهم، وأبرزها ماذا نكتب ولمن نكتب، وأن الكتابة عن التنمية الداخلية أقل جذبا بعكس قضايا الصراع، مؤكدا أن من الأهداف الأساسية للمجلة، هو مساعدة الناس على فهم أبعاد القضايا المختلفة فى المجتمع من خلال التحليل.وعن فلسفة الإصدار، قالت الدكتورة دلال محمود، إنها تكمن فى الاهتمام بالوطن، ولأن مصر هى محور اهتمامنا نعمل من أجل الحفاظ على شخصية مصر، التى تحتم عليها أن لا تكون بمعزل عن إقليمها أو محورها، وأضافت أن المجلة تتحدث عن قضايا الأمن والدفاع والإرهاب الذي لم يعد قاصرا على منطقة محددة من العالم، وتهتم بكل مايخص الحروب بأجيالها المختلفة.وتحدثت الدكتور رغدة البهي، عن الأمن السيبرانى، وكيف أنهم يعملون على تحليل كل ما ينتجه العالم، ويستعرضون العديد من الأفكار وتناقش بجدية لانتقاء الأفضل منها، واى منها مسموح فى إطار الأمن القومى المصرى، لأن مصر هى البداية والنهاية، حتى لا ننعزل عن ما يكتبه الآخر ونعرف ما يكتب عن مصر بالخارج.