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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: نسعى لتحويل تطبيق «صحة مصر» إلى بروفايل صحى للمواطن

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:07 م
المهندس أيسم صلاح
المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن إضافة مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات على تطبيق «صحة مصر» خلال أيام، حيث سيتضمن أقرب نقطة فحص للسيدات والخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرة وستتم إضافة خاصية تذكير السيدات بموعد الفحص لاحقًا.

وأضاف لـ«الدستور» أن عدد المشتركين في التطبيق تجاوز أكثر من مليون ونصف مستخدم منذ إطلاقه في شهر أبريل الماضي، لافتًا إلى إضافة تحديثات ومميزات للتطبيق بشكل مستمر، وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية، حيث إن تطبيق صحة مصر لم يعد قاصرًا على خدمات فيروس كورونا فقط، وإنما سيتم إضافة كافة المبادرات الرئاسية لاحقًا.

وأشار صلاح، إلى أنه من المقرر إضافة كافة الخدمات الصحية فى مصر على تطبيق "صحة مصر" تدريجيًا، حيث من المقرر أن يتم إضافة التطعيمات الصحية إلى التطبيق قريبًا.

وأضاف: نسعى أن يكون تطبيق «صحة مصر» بمثابة بروفايل صحي أو ملف تعريفي للمواطن تشمل نتائج فحوصاته بالمبادرات الصحية وحالته الصحية.

وأشار إلى أن تطبيق «صحة مصر» يتيح خريطة لجميع المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويمكن للمستخدم الوصول إلى أقرب مستشفى من موقعه الحالي عبر التطبيق، كما يشمل خريطة نقاط المسح بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة».

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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