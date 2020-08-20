الرئيس عون يدعو إلى مشاركة كفاءات في الحكومة اللبنانية الجديدة

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إلى مشاركة كفاءات في الحكومة الجديدة.وقال "عون"، في تغريدة على حسابه بتويتر:"أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة".يذكر أن حكومة حسان دياب قد استقالت على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري وخلف أضرارا جسيمة في المرفأ وفي المباني المحيطة.وأسفر الانفجار أيضا عن سقوط أكثر من 180 قتيلا بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وحوالي 6000 جريح بالإضافة إلى 30 مفقودًا.