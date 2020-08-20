القبض على والدة الطفلة «أمنية» لاتجارها بأطفالها

قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض على شيماء السعيد، والدة الطفلة أمنية، لقيامها بالمتاجرة بأطفالها وتشغيلهم وهم في سن الطفولة وهم في حضانتها بالمخالفة للقانون، ما يستوجب العقوبة.وقال صبري عبدالمنعم، مقرر حقوق الطفل بديوان عام محافظة كفرالشيخ، إنهم تابعوا إلقاء القبض على والدة الطفلة، وأيضا إحدى السيدات الأخريات والتي تعمل "سمسارة" خدمة البيوت للأطفال، حيث تقوم بأخذ الأطفال دون سن القانونية من أهلهم وتقوم بتوزيعهم على البيوت للعمل فيها.وطالب صبري عبدالمنعم، خلال حديثه لـ"الدستور"، بتطبيق أقصى عقوبة على الأم باعتبارها شريكة في الجرم التي تعرضت له ابنتها بأن تركتها فريسة لهؤلاء في هذه السن من أجل المال، لافتا إلى أنه يتابع التحقيقات عن كثب حتى يتم الإتيان بحق الطفلة.وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم أول شرطة كفرالشيخ، من المدعو “إبراهيم. ف. ع”، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو “كمال الدين. م. خ”، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيبهما ابنته “أمنية”، 9 سنوات.وبسؤال والد الطفلة، قال إنه فوجئ بالمتهم يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديد، وترك له طفلته وغادر سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.وتم نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهم، بينما تمكنت زوجته مغربية الجنسية من الهرب، وبمواجهته بأقوال والد الطفلة له، أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات، لسؤاله في الواقعة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.