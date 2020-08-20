هل يجوز التهنئة بالعام الهجري الجديد في الشرع

حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد 2020





تابع أيضاً:





مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-8-2020 فى المحافظات رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

فبداية التأريخ.. قام رجل إلى عمر فقال: أرّخوا، فقال عمر: ما أرّخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم فى شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر: حسن، فأرّخوا، فاتفقوا على الهجرة ثم قالوا: من أى الشهور؟ فقالوا: من رمضان، ثمّ قالوا: فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه، فالصحابة حين أرخوا اعتمدوا سنة الهجرة كبداية، ولم يعتمدوا الشهر أو اليوم الذى هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظن أكثر الناس اليوم.

فبداية التأريخ.. قام رجل إلى عمر فقال: أرّخوا، فقال عمر: ما أرّخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم فى شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر: حسن، فأرّخوا، فاتفقوا على الهجرة ثم قالوا: من أى الشهور؟ فقالوا: من رمضان، ثمّ قالوا: فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه، فالصحابة حين أرخوا اعتمدوا سنة الهجرة كبداية، ولم يعتمدوا الشهر أو اليوم الذى هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظن أكثر الناس اليوم.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن حكم تهنئة العام الهجري الجديد وتبادل التهنئة بين المسلمين بهذه المناسبة، جائزة شرعًا ولا بدعة فيه.واستطلعَت دار الإفتاء المصرية هلالَ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق التاسعَ عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس الموافق العشرين من شهر أغسطس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا.وجعل شهر محرم بداية لرأس السنة الهجرية وذلك حيث وصل النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جعل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" [وإنما أخروه -أى التأريخ بالهجرة- من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم؛ إذ البيعة وقعت فى أثناء ذي الحجة وهى مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ.وهناك خطأ كبير منتشر بين الناس، وهو أنهم يحسبون أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت هجرته فى بداية السنة المعروفة بالسنة الهجرية، وعند المحرم يحتفل الناس بالهجرة ويحتفلون ببداية السنة، والصحيح أنه لا علاقة بين بداية السنة الهجرية وبين الهجرة، فهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فى ربيع الأول ولم تكن فى المحرم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحى لإثنى عشرة خلت من ربيع الأول.