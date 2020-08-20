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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» تنظم جلسات تأهيل للأطفال ذوى الاحتياجات السبت بمنوف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:37 م
جلسات تأهيل للأطفال
جلسات تأهيل للأطفال
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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ينظم مركز المنارة لخدمة ذوي القدرات الخاصة التابع للكنيسة الأسقفية بمصر، جلسات تأهيلية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بداية من السبت المقبل وحتى نهاية الأسبوع، وذلك بمقر المركز بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وقالت جانيت شمعي، مديرة المركز، إنه سوف يتم عمل جلسات فردية للأطفال بواسطة مدرسي المركز لتنمية المهارات اللازمة لتأهيلهم قبل التحاقهم بالفصول الدراسية بالمركز فى مطلع العام الدراسى الجديد، مضيفة حرصًا على خلق ألفة بين الطفل والمدرس، وملاحظة كل طفل جديد واختيار الفصل المناسب لقدراته، سنعقد اجتماعًا مع أولياء الأمور فى مطلع شهر سبتمبر.

وأشارت مديرة المركز إلى أن الاجتماع يتضمن مناقشة الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها وللاستماع لأي اقتراحات من قبل أولياء الأمور، لافتة إلى أن المركز يقسم الطلاب إلى فصول طبقًا لقدراتهم العقلية.

ومركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، تأسس سنة 2003 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم، بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا"، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس"مرقس" الأسقفية.

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