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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

فى 5 محافظات.. توزيع 17 طن لحوم من أضاحى «الأوقاف» غدًا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:38 م
لحوم أضاحي
لحوم أضاحي
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 17 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا الجمعة، في 5 محافظات، ويتم توزيع 4 أطنان لكل من (الإسكندرية، والشرقية، والجيزة)، و3 أطنان لمحافظة الإسماعيلية، و2 طن لمحافظة جنوب سيناء وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه وصل 223 طنًا من اللحوم، بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، الغربية، القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الوادي الجديد، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، البحر الأحمر، مطروح، دمياط، أسوان، السويس، الأقصر، البحيرة).

ونبهت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت "الأوقاف" على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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