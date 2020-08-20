لأول مرة.. كف قادة «الذئاب الرمادية» في ليبيا

كشفت وكالة أنباء "سورية مستقلة"، اليوم الخميس، عن تفاصيل قادة ما تسمى بمنظمة "الذئاب الرمادية"، التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا؛ لتحقيق طموحاته التوسعية بالمنطقة.وبدأت وكالة "هاوار" السورية، في تقريرها الذي حمل عنوان "الذئاب الرمادية من سوريا إلى ليبيا.. فرق موت بخدمة أردوغان"، بالتعريف أن هذه المنظمة تعد الذراع المسلحة غير الرسمية لحزب الحركة القومية الذي يرأسه "دولت بهتشالي"، حليف أردوغان.وقالت: "إن هذه المنظمة تعمل على إدارة العمليات التركية في ليبيا عبر قائدين، وهما ضابط مخابرات تركيّ يدعى فاتح إينال تاركان، ورفيقه التركماني ماهر مصطفى باشا"، مشيرة إلى أنهم هم المسئولان الرئيسان عن أغلب تحركات المرتزقة والمتطرفين بالبلد الشقيق، يلحقهم أكثر من 18 ضابطًا برتب متفاوتة".وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الضباط هم "خليل سوسيال، وعرفان أوزسيرت، جنرال ليفنانت أرجون، لواء جورسال، تشيبينار، لواء سلجوق يافوز، قنال، الكاي التينداغ، بولت كوتسال، جيثان اوتقو، عز الدين ياثيليورت، أمير مرادلي، حمد حسام الدين ياجوري، ساهان إيدن، أرتشين تيمون، بكير إيدن، رجب بولت، سليمان انجا".ونوهت إلى أن "إينال تاركان"، اسمه الحقيقي "فاتح تاركان إينال"، واصفة إياه بأنه "كلمة السر في التطورات العسكرية بليبيا، والشخصية الأكثر غموضًا وخطورة"، لافتة إلى أن أبرز أصدقائه التركماني السوري "ماهر مصطفى باشا"، وهو قائد مرتزقة "فرقة المنتصر بالله"، التركمانية وأحد الفصائل التركمانية التي تقاتل ضمن مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا.وأوضحت الوكالة السورية، أن "ماهر باشا" يتكلم اللغتين العربية والتركية، ومقرب من جهاز الاستخبارات التركية ومتهم بشنّ عمليات عسكرية بالتنسيق مباشرة مع الأخيرة وتنظيم "الذئاب الرمادية" على مدينة عفرين.وتابعت أنه هو المسئول الأول عن إرسال 300 مرتزق شهريًا إلى ليبيا، من كل فصيل سوري بموجب اتفاق عقده لمدة ثلاثة أشهر، مع جهاز الاستخبارات التركية وأشرف عليه تاركان، منوهة إلى أنه كلف لواء سمرقند التركماني بخطف الأطفال دون الـ18 عامًا، وإرسالهم للقتال في ليبيا.وأشارت الوكالة إلى أنه وفقًا للمعلومات التي تحصلتها من الجيش الوطني الليبي، فإن أنقرة غيرت طريقة عمل مستشاريها من عسكريين ورجال مخابرات في ليبيا بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، واعتمدت خططًا، نفذها تاركان بحرفية كبيرة، حسب تعبيرها.وأوضحت أن هذه الخطط تعتمد على التواصل والتنسيق مع قادة الجماعات المسلحة، من خلف ظهر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج، وتتضمن هذه الخطط منح كل جماعة ما تريد بشرط تنفيذ التوجهات التركية في ليبيا.ونقلت الوكالة السورية عن استخبارات الجيش الوطني الليبي، تأكيده بأن "تاركان" وزملاءه لم يجتمعوا مع الميليشيات وقادتهم إلى طاولة واحدة أبدًا منذ قدومه إلى طرابلس، رغم أنه يدير أغلب عمليات التنسيق الحربية على الأرض بالاتصالات اللاسلكية والهواتف المرتبطة بالأقمار الاصطناعية وذلك بالتنسيق مع السفير التركي في ليبيا "سرحت أكسن".