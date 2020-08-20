انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

شارك الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بمحافظة أسوان فى فعاليات حملة تشجير منطقة كيما بأسوان، وذلك ضمن مبادرة اتحضر للأخضر "التحول للأخضر.. طريق للاستدامة"، وبالتعاون مع مبادرة "كل نقطة بتفرق" لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تشجير منطقة كيما على طول الطريق بالمنطقة، بمشاركة شباب الجمعية الإقليمية للمرشدات لمدرسة شوقى عابد الإعدادية والفندقية الثانوية، ومركز شباب الحصايا وشباب الجمعية الجوية لمدرسة المواساة الإعدادية.وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى مجال الحفاظ على البيئة، وتشجيع وتحفيز الشباب على التوسع في تنفيذ مثل هذه المبادرات الجادة بجميع أنحاء الجمهورية لتنمية السلوك الإيجابي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة أفراد المجتمع، وحفاظًا على الوجه الحضارى والجمالى لبلدنا الحبيبة مصر.وتابعت الوزيرة أن شن الفرع الإقليمي بأسوان حملة مكبرة لقياس عوادم السيارات بكورنيش النيل، أمام حديقة السلام بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم إجراء القياسات لعدد 16 سيارة تعمل بالبنزين، وكانت نتائج القياسات مطابقة لحدود ومعايير قانون البيئة.ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة وفروعها الإقليمية، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ومواجهة تلوث الهواء.