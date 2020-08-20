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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:40 م
حملة لتشجير منطقة
حملة لتشجير منطقة كيما
أريج الجيار
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شارك الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بمحافظة أسوان فى فعاليات حملة تشجير منطقة كيما بأسوان، وذلك ضمن مبادرة اتحضر للأخضر "التحول للأخضر.. طريق للاستدامة"، وبالتعاون مع مبادرة "كل نقطة بتفرق" لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تشجير منطقة كيما على طول الطريق بالمنطقة، بمشاركة شباب الجمعية الإقليمية للمرشدات لمدرسة شوقى عابد الإعدادية والفندقية الثانوية، ومركز شباب الحصايا وشباب الجمعية الجوية لمدرسة المواساة الإعدادية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى مجال الحفاظ على البيئة، وتشجيع وتحفيز الشباب على التوسع في تنفيذ مثل هذه المبادرات الجادة بجميع أنحاء الجمهورية لتنمية السلوك الإيجابي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة أفراد المجتمع، وحفاظًا على الوجه الحضارى والجمالى لبلدنا الحبيبة مصر.

وتابعت الوزيرة أن شن الفرع الإقليمي بأسوان حملة مكبرة لقياس عوادم السيارات بكورنيش النيل، أمام حديقة السلام بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم إجراء القياسات لعدد 16 سيارة تعمل بالبنزين، وكانت نتائج القياسات مطابقة لحدود ومعايير قانون البيئة.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة وفروعها الإقليمية، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ومواجهة تلوث الهواء.
حملة لتشجير منطقة كيما
حملة لتشجير منطقة كيما
انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»
انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»
انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»
حملة لتشجير منطقة كيما
حملة لتشجير منطقة كيما
انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»
انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»
انطلاق حملة لتشجير منطقة كيما بأسوان ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

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