محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى بمركز القوصية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة القوصية والمخصص لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمة للمواطنين وتطبيق القرارات والتعليمات الخاصة في هذا الشأن، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل.وأكد محافظ أسيوط على استقبال الطلبات على مدار الأسبوع حتى في العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020.والتقى المحافظ العاملين في المركز التكنولوجي بالقوصية وتحاور معهم واستمع لاستفساراتهم ومطالبهم مصدرًا تعليماته بتقديم تسهيلات وتيسيرات أكثر للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، وإعطاء فرصة لجميع المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم وتقديم الطلبات والأوراق اللازمة لذلك على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح وفقًا للاشتراطات القانونية لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.وأوضح "سعد" أن مد فترة سداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل فرصة كبيرة للمواطنين وفي صالح المتكاسلين منهم لتقديم طلباتهم، وسداد 25% جدية تصالح في تلك الفترة المحددة وقبل إغلاق الباب أمامهم نهائيًا والبدء في تنفيذ حملات الإزالة لغير الجادين منهم في إجراء التصالح عن تلك المخالفات، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لن يتقاعس أو يتخاذل في إزالة المخالفات والتعديات وفقًا للقانون مهما كانت.