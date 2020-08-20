رئيس «مياه الفيوم» يتفقد موقع هبوط أرضى أمام محطة صرف

تفقد صباح اليوم، اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، موقع الهبوط الأرضي أمام محطة صرف صحي دلة في مدينة الفيوم.وأوضح اللواء هشام درة، رئيس الشركة، أن هبوطًا أرضيًا حدث ببيارات الدخول والتجميع لمياه الصرف الصحي أمام محطة صرف صحي دلة بمدينة الفيوم، مما استلزم قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن نظرًا للتقليل والحد من كميات المياه المنصرفة بشبكات الصرف الصحي لمحطة دلة حتى يتسنى لفرق الصيانة الانتهاء من كل الأعمال، هذا بجانب أن هناك مناطق منخفضة كحي دار الرماد سيتأثر من مياه الصرف الصحي.وأكد أن العمل يتم على قدم وساق، حيث تم الحفر ونزول شدات الخشب من أجل تنفيذ أعمال الخرسانة وأنه تم الدفع بجميع معدات وأدوات الشركة التي تسهم بشكل فعال في الانتهاء من هذه المهمة في أقرب وقت.وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه تم فتح مياه الشرب بالأمس لمدة خمس ساعات متواصلة من أجل أن يقوم المواطنون وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال أعمال الإصلاحات حرصًا من الشركة على صحة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وعدم تحملهم أعباء مالية إضافية فى شراء المياه المعبأة.