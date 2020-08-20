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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نيقولا معوض يستأنف تصوير «خيط حرير»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:35 م
النجم نيقولا معوض
النجم نيقولا معوض
دعاء عبد المقصود
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يعيش النجم نيقولا معوض حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإطلاق الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة" مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ، وهو من إخراج هيثم عزو، وذلك سبتمبر المقبل على قناة OSN.

ومن جهة أخرى، استأنف نيقولا مؤخرًا تصوير مشاهده المتبقية في بطولة مسلسل "خيط حرير"، والذي يشارك في بطولته إلى جانب مي عزالدين كل من نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادي مهني، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمود عبدالمغني، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

كما أنهى تصوير فيلمه "ماكو"، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية، ومن المنتظر طرحه في دور العرض قريبًا.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دورًا توعويًّا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مشددًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.‎

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