حملات على أسواق أسوان للحد من العشوائية (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لازالة الإشغالات داخل سوق السيل الجديد، على مدار يومين؛ من أجل الحد من العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشوف عطية محافظ أسوان.وترأس الحملة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورافقه خلالها نواب رئيس المدينة، بالإضافة إلى مسئولي حي شرق والصداقة الجديدة، وعمال ومعدات مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.وتشن الوحدة المحلية في أسوان حملات حتى الساعة الثالثة فجرًا؛ لتنظيم السوق وإعادة جميع الضوابط وإحكام السيطرة من جديد.