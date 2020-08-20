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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات على أسواق أسوان للحد من العشوائية (صور)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:36 م
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لازالة الإشغالات داخل سوق السيل الجديد، على مدار يومين؛ من أجل الحد من العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشوف عطية محافظ أسوان.

وترأس الحملة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورافقه خلالها نواب رئيس المدينة، بالإضافة إلى مسئولي حي شرق والصداقة الجديدة، وعمال ومعدات مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وتشن الوحدة المحلية في أسوان حملات حتى الساعة الثالثة فجرًا؛ لتنظيم السوق وإعادة جميع الضوابط وإحكام السيطرة من جديد.
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان
حملات على أسواق أسوان

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