محافظ أسيوط يفتتح تطوير محطة رفع «مير» بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي قرية "مير" بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وافتتاح مركز خدمة العملاء بمركز القوصية بتكلفة 600 ألف جنيه، لخدمة نصف مليون مواطن، ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وقال بيان، إن المحافظ بدأ جولة بمركز القوصية بافتتاح مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو السابع على مستوى مراكز المحافظة، والذي تم تجهيزه بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه لخدمة 500 ألف مستفيد من أهالي مركز القوصية والقرى التابعة له، لتقديم الخدمات كــ (شحن العداد مسبق الدفع، حل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، تغيير العداد العاطل، تعديل التوصيلة) وغيرها من الخدمات المتاحة، واستمع إلى شرح عن مراحل تلقي الطلبات وتقديم الخدمات للمواطنين بالمركز مشددًا على حسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.واستكمل المحافظ جولته بمركز القوصية بافتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحي "مير" الرئيسية والتي خصص لها 10 ملايين جنيه ضمن الخطة المالية السنوية التي تخصصها الشركة للارتقاء بأصولها الثابتة وتفقد المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لأعمال التجديد والإحلال التي تمت.