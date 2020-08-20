رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح تطوير محطة رفع «مير» بتكلفة 10 ملايين جنيه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:36 م
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
محمد أبوشادي
طباعة
افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي قرية "مير" بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وافتتاح مركز خدمة العملاء بمركز القوصية بتكلفة 600 ألف جنيه، لخدمة نصف مليون مواطن، ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال بيان، إن المحافظ بدأ جولة بمركز القوصية بافتتاح مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو السابع على مستوى مراكز المحافظة، والذي تم تجهيزه بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه لخدمة 500 ألف مستفيد من أهالي مركز القوصية والقرى التابعة له، لتقديم الخدمات كــ (شحن العداد مسبق الدفع، حل شكاوى المواطنين والرد  على استفساراتهم، تغيير العداد العاطل، تعديل التوصيلة)  وغيرها من الخدمات المتاحة، واستمع إلى شرح عن مراحل تلقي الطلبات وتقديم الخدمات للمواطنين بالمركز مشددًا على حسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.

واستكمل المحافظ جولته بمركز القوصية بافتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحي "مير" الرئيسية والتي خصص لها 10 ملايين جنيه ضمن الخطة المالية السنوية التي تخصصها الشركة للارتقاء بأصولها الثابتة وتفقد المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لأعمال التجديد والإحلال التي تمت.
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

السيسى يبحث التعاون مع رئيس شركة ألمانية لصناعة السفن والمدمرات

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

تروج للمثلية الجنسية.. طلب بحجب قنوات beIn فى مصر

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»

في ذكرى ميلاده.. ماذا قال محمد حسين هيكل عن الفنون؟

من الخميس للسبت.. 9 عروض لـ«البيت الفني» بالقاهرة والإسكندرية

حفل للإنشاد الدينى يحييه محمود التهامى بـ«الصيف الدولى»