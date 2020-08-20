محمود التهامى يحيى ليلة إنشاد فى مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

يقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس حفلًا إنشاديًا، يحيه الشيخ محمود التهامي، في تمام التاسعة مساء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.وبدأت فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر بمكتبة الإسكندرية، مساء السبت الماضي، وتستمر العروض الفنية خلال فترة المهرجان في الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس بالمسرح المكشوف للمكتبة.وأهدت إدارة مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف هذا العام لروح الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 90 عاما.الشيخ محمود التهامي نقيب منشدى مصر، ونجل المداح والمنشد الشيخ ياسين التهامي، قدم عددا من الحفلات على جميع مسارح الجمهورية، ومثّلَ مصر في العديد من المهرجانات الموسيقية والموسيقى الروحية في العالم.