رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محمود التهامى يحيى ليلة إنشاد فى مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:33 م
محمود التهامي
محمود التهامي
هبه عويضه
طباعة
يقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس حفلًا إنشاديًا، يحيه الشيخ محمود التهامي، في تمام التاسعة مساء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.

وبدأت فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر بمكتبة الإسكندرية، مساء السبت الماضي، وتستمر العروض الفنية خلال فترة المهرجان في الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس بالمسرح المكشوف للمكتبة.

وأهدت إدارة مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف هذا العام لروح الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 90 عاما.

الشيخ محمود التهامي نقيب منشدى مصر، ونجل المداح والمنشد الشيخ ياسين التهامي، قدم عددا من الحفلات على جميع مسارح الجمهورية، ومثّلَ مصر في العديد من المهرجانات الموسيقية والموسيقى الروحية في العالم.

موضوعات متعلقة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

القبض على والدة الطفلة «أمنية» لاتجارها بأطفالها

«جردها من ملابسها».. مقتل زوجة على يد زوجها بالدقهلية

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

تروج للمثلية الجنسية.. طلب بحجب قنوات beIn فى مصر

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»

في ذكرى ميلاده.. ماذا قال محمد حسين هيكل عن الفنون؟

من الخميس للسبت.. 9 عروض لـ«البيت الفني» بالقاهرة والإسكندرية

حفل للإنشاد الدينى يحييه محمود التهامى بـ«الصيف الدولى»