رئيس المجلس الأوروبى يدعو لعقد اجتماع لمناقشة الوضع مع تركيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يلزم عقد اجتماع فعلى للمجلس الأوروبي لكي تناقش الدول الأوروبية الوضع مع تركيا بعمق.وأضاف ميشيل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القبرصية نقلتها، اليوم الخميس، أن تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص حقيقي وسيعود المجلس الأوروبي إلى هذه القضية قريبًا، كما سيعقد المجلس اجتماعًا وجهًا لوجه وليس عن بعد في سبتمبر المقبل لمساعدة الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على النظر بإمعان في الوضع في شرق البحر المتوسط ​​والعلاقات مع تركيا والدخول في جوهر المسألة.وأوضح ميشيل أن هناك العديد من الخيارات على الطاولة، مشيرًا إلى أنه كان على اتصال وثيق خلال الأسابيع الأخيرة بالسلطات اليونانية والقبرصية وأيضًا مع الدول الأوروبية الأخرى المهتمة بالأمر، كما كان على اتصال بقادة حلف الشمال الأطلسي (ناتو) نظرًا لكون تركيا عضوة فى الناتو، مؤكدًا أن المجلس الأوروبي يواصل مراقبة الأحداث عن كثب في شرق المتوسط.وفيما يخص إمكانية فرض عقوبات إضافية على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هناك بالطبع موقفين مختلفين حيث إنه يوجد تاريخ طويل مع تركيا من الفرص والتعاون، ولكن هناك أيضًا صراعًا، ومن الواضح جدًا أن العلاقة مع تركيا ستكون حاضرة ليس فقط في "جيمنيتش" -الاسم الذي يطلق على الاجتماع غير الرسمي نصف السنوي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- ولكن أيضًا على طاولة المجلس الأوروبى، مؤكدةً أهمية استعداد جميع الأطراف للانخراط في حوار لحل المشكلات.